記者哈紹吉遭殺害和肢解今天屆滿一年，遺體仍下落不明。本案堪稱當代對付記者最卑劣攻擊手法。被認為下格殺令的沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼，在華府力挺下已挺過風暴。

穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）初掌權之際，曾經承諾要為舉世最具戰略重要性國家之一的沙烏地帶來社會和經濟變革，被寄予引領王國迎向光明前景的厚望。

但是自從「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月2日在沙烏地駐土耳其伊斯坦堡總領事館內遇害以來，穆罕默德．沙爾曼很快就遭到國際社會唾棄。只有美國總統川普和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）始終對他不離不棄。兩人強調沙烏地王國的戰略重要性。

華府智庫威爾遜國際中心（Woodrow Wilson International Center）波斯灣事務專家奧塔威（David Ottaway）告訴華郵，顯然蓬佩奧從一開始就打定採取挽救美國和沙烏地關係的戰略，並以穆罕默德．沙爾曼在對抗伊朗的工作上是有價值盟友的立場，藉以替他恢復在華府的形象。

蓬佩奧算是已經成功穩住美國—沙烏地關係，並且讓穆罕默德．沙爾曼重新得到接納。而且哈紹吉案所受關注度已然降溫，在沙烏地進行的閉門審判則被視為對司法正義的嘲弄。

同樣是20國集團（G20）高峰會大合照，穆罕默德．沙爾曼去年在阿根廷與今年在日本所受待遇兩樣情。他去年被安排站在角落，基本上遭到其他世界領袖冷落，只有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）熱情洋溢地與他握手。拍完合照他快閃離開舞台，沒有停步跟人寒暄。

但是今年G20合照，穆罕默德．沙爾曼被安排站在第一排正中央，身旁分別是美國總統川普和日本首相安倍晉三。其他照片還可以看到坐在蒲亭身旁的穆罕默德．沙爾曼笑得合不攏嘴；沙烏地、南韓簽署價值83億美元協議後，他更是開心地跟南韓總統文在寅握手。

在哈紹吉案發將滿一年前夕，穆罕默德．沙爾曼開始公開談論事件。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）日前播出專訪，他被問到是否下令殺害哈紹吉時回答：「絕對沒有，那是令人髮指的罪行。但是身為沙烏地領導人，我承擔完全責任，尤其因為那是替沙烏地政府工作的人所犯下的罪。」

美國官員拿21名沙烏地人遭到撤銷簽證的反制措施來替蓬佩奧辯護。然而，根本不會有本案涉嫌人想要冒險入境美國，這種毫無意義的懲罰只是討罵挨罷了。

11名沙烏地官員遭到起訴，利雅德堅持自行審理，拒絕將嫌犯引渡到土耳其受審。1月初開始的審判過程恐將曠日彌久，而且不對媒體和大眾公開。派駐利雅德的外交官獲准旁聽，但前提是不得對外揭露審判細節。包括美國和聯合國安全理事會其他成員國，以及土耳其官員前往旁聽。

沙烏地政府沒有公布被告姓名，但根據聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）取得的名單，被告包括情報官員穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）、遭控肢解遺體的法醫專家圖拜吉（Salah Muhammad al-Tubaigy）、前情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Assiri）。

據卡拉馬爾德於6月19日公布的101頁調查報告，遭到求處死刑的5人包括穆特瑞伯和圖拜吉。但是卡拉馬爾德和熟知審判內情人士指出，遭控幫助策劃暗殺行動的王儲前最高顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）沒有被列為被告。

沙烏地政府自從宣布卡塔尼遭解除王儲媒體顧問職務以來，就拒絕針對卡塔尼目前處境和下落作出回應。由於他未遭起訴，外界認為，沙烏地想要杜國際社會悠悠之口，結果卻只是拿低階執法人員開刀。卡拉馬爾德在報告中指出：「要找人出來承擔責任，在沙烏地阿拉伯進行中的審判，不會得出足以令人信服的結論。」

根據華郵報導，美國中央情報局（CIA）去年10月就作成穆罕默德．沙爾曼下令殺害哈紹吉的結論。儘管如此，川普對報告提出異議說，「CIA的看法指向兩個方向，他可能有做，也可能沒有」。被問到該向誰追究本案的責任時，川普回答：「也許這個世界應該負責，因為這世界是個邪惡的地方。」

華府對於利雅德令人費解的司法體系毫無意見，以致於迄今沒有沙烏地官員遭到定罪或受懲—儘管哈紹吉已遭殘殺一年了。在川普政府力挺下，王儲算是挺住並且看起來已經撐過風暴了。

(中央社)