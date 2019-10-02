海外十傑參觀三創中心，見證該校豐碩研發能量。(龍華科大提供／李侑珊傳真)

甫獲選中華民國第三屆海外十大傑出青年，日前由海華文教基金會安排參訪龍華科技大學，透過實地親臨技職教育現場，見證優異辦學成果，日後返回僑居地後能夠讓僑胞進而瞭解當前國內技專校院發展現況；海外十傑青年碩彥同時藉由論壇交流，和學校師生分享旅外經歷，暢談圓夢人生經驗，並鼓勵龍華學子勇敢追夢，開拓國際視野。

第三屆海外十大傑出青年於獲獎表揚後，在海華文教基金會董事長吳明穎、僑委會專門委員兼基金會執行長柳慧敏帶領下，一同參訪龍華科大，實地了解國內技職教育實務現況。

龍華科大校長葛自祥在致詞時表示，龍華科大秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校秉持務實致用辦學特色，培養為企業所用、社會所需之人才，連續12年獲得教育部教學卓越計畫獎勵、連續6年獲選教育部典範科大計畫，均為台中以北私立科大之冠；去年起更獲得教育部高教深耕計畫高額經費補助，也是台中以北地區，唯一連2年獲補助金額逾1億元的私立科大，辦學成效廣獲各界肯定。

海華文教基金會董事長吳明穎隨後致詞指出，出國留學與海外就業，一直是國內年輕人的重要選項。海外青年遍布僑居地各行各業，是台灣在世界舞台上發展及延伸的動力，對於促進僑民社會發展及增強海外僑民於全球競爭力上，有其特別的意義與價值。而台灣技職教育不僅對國內經濟發展有很大的貢獻，優良名聲更遠播海外，他除讚揚龍華科大卓越的辦學績效外，也期許十傑青年秉持回饋社會，造福鄉里，與龍華學子分享成功經驗，薪火傳承，為新一代建立典範。

海外十傑一行隨後實地參觀龍華DREAM圖書館，親身體驗AI智慧與物聯網結合之智慧化服務；以及創新創意創業發展中心、智能系統教育館及3D數位電路版設計暨智慧製造類產線工廠、創意成型中心、數位內容多媒體技術研發中心等專業教室，對龍華科大致力產學鏈結，強化學生職場能力等務實作法，留下深刻印象。

論壇中，來自美國、越南、英國、加拿大、巴西、印度、泰國、印尼等地的優秀海外十傑得獎人，以其遍及政治、金融、建築、農業生技、公共服務、新創事業等領域，與龍華師生暢談旅外經歷與奮鬥故事。來自巴西聖保羅僑居地的陳家靖，笑談斜槓青年夢想，以及協助社區地方創生的甘苦，希望以其個人努力，開啟實現夢想機會，讓世界看見台灣；曾小莉現為孟買台商會會長，成為印度媳婦後繼續活躍於當地商圈。由於在印度生活超過15年，積極熱心協助來印度發展的台灣人，促進台印商會合作，並凝聚當地台人力量，推動台印文化交流，讓印度人看到台灣價值。

印尼跨境電商加速器Rocketindo（印尼火箭）創辦人劉仕豪新創事業有成後，同時致力協助在印尼闖蕩的台灣年輕人，儘快理解、適應印尼社會與文化，加速融入新南向市場。他無私分享創業經歷，並以自身經驗期勉龍華學子，永遠不要停止學習、職場上不要浪費時間抱怨，抱持毅力完成每件事情，秉持奮鬥不懈的精神，才有機會實現夢想，闖出一片天。

(旺報 )