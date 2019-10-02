鄉林集團董事長賴正鎰興建很多知名豪宅產品，最近為年輕人打造輕豪宅「鄉林天韻」熱銷。（盧金足攝）

房市飛燕到，過去幾年2房以下小宅當道的低總價市場也悄悄有所鬆動，後中美貿易戰時期台灣景氣持穩，主計總處預估今年經濟成長率 (GDP) 將達2.46％，連帶使民眾換屋意願也大幅升高，三房產品可望重新躍居市場主流。

非三房不買的購屋客層，心裡是怎麼盤算？建商指出，約可區分為三大群族，包括1、有二個孩子的標準四口家庭，因應孩子成長渴望擁有各自獨立房間，2、邁進青壯期的雙薪家庭，考量父母年邁日後可能會從鄉下搬來同住，3、熱情好客型的主人，往來朋友多，希望可以預備客房作接待者。

鄉林建設副總經理方偉民說，近兩年多來，全台掀起一陣小宅風，低總價小宅賣相佳，建商為求快速去化也普遍規劃二房和小三房產品搶市。

但對於許多換屋客層來說，從蛋白區往蛋黃區前進固然是優先考量的項目，但隨著孩子長大成人需要獨立個人空間的角度作思考，追求更優冢居品質及便捷交通同樣重要，在購屋預算許可情況下，通常會選擇坪數較充裕的三房產品。

台中市推案量與買賣成交最旺的北屯區，原本兩房低總價首購剛性商品為市場主流，但近半年出現鬆動，建商看好，三房商品重回成交主力。

低利率高租金，刺激自住買盤傾巢而出，加上台商回流潮助攻房市，六都購屋比正成長，今年前8月六都平均家戶購屋比2.41％，創2016年以來新高，桃園市突破3％，以3. 04％居冠；而台中市則以2.84％緊追在後。

鄉林不動產研究室強調，今年1至8月六都累計建築物總交易移轉戶數15萬0571棟，除以相對總家戶數624萬0878戶，平均購屋比達2.41％，除了台北市因為房價高，購屋比為1.72％之外，其餘五都家戶購屋比都穩居2％以上，尤其高雄市家戶購屋比較去年同期增加0.29％，家戶購屋意願強勁。

央行公布8月五大銀行新承作房貸金額統計，餘額為新台幣383.86億元，雖然受到農曆民俗月影響單月房貸餘額有所減少，但央行肯定目前房市景氣仍呈現溫和復甦狀態。

鄉林不動產研究室以台中市為例，實價登錄資料顯示今年3至8月的最近半年內，房屋買賣移轉量最大的北屯區，一年內電梯大樓新成屋買賣交易計185戶，其中3房產品佔六成四比重、計119戶，2房產品40戶，約佔二成一；其餘4房產品及1房合佔一成五。

鄉林集團董事長賴正鎰興建很多知名豪宅產品，最近為年輕人打造豪宅「鄉林天韻」，位於台3線及台74線快速道路口的地利之便，交通建設快速到位，加上國道四號延伸到74線的快速道路匝道即在明年完工啟用，完成大台中環狀的交通拚圖，得到購屋族關注，兩房早就銷售完畢，42坪的正三房也剩下10多戶。

「鄉林天韻」目前銷售接近九成，可望在今年底前完銷，已購客戶約四成是潭子在地客，兩成來自北屯區，中科新貴暨彰化、南投跨區者也不在少數。

方偉民進一步說明，三房在這個階段也能快速去化的原因，原來跟家庭成員也很有關係，換屋客層喜歡正三房舒適空間及享有飯店式公設與服務之外，主要原因是社區大廳規畫大片圖書牆的類似大峽谷空間。

此外，台3線是豐原與北屯市區要道，不僅可享快速道路之方便，公車路線密度堪稱最高，加上位於知名私校交通車接送點，國高中生的求學交通更是便捷，省去家長接送之苦。

鄉林不動產研究室認為，房市前三季穩定回溫，自住型來客為主力，投資置產需求者也佔了近四成。游資豐沛低利環境，使得長期收租的收益型產品，仍是口袋深的人投資理財重要工具之一。而桃園、台中及高雄在人口紅利、購屋門檻較雙北市為相對親民等效應之下，預期會成為台商回流的居住首選城市，今年第四季房市持續看漲。

(中時 )