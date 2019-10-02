蔡英文總統的博士學位引發爭議，國民黨立委陳學聖今天要求看她從英國倫敦政經學院的畢業證書。教育部表示，這份文件至今未解密，但願意安排陳學聖前往政大看蔡英文總統的畢業證書影本。

教育部長潘文忠今天到立法院進行施政報告，陳學聖質詢蔡英文總統的學歷問題，他問潘文忠，教育部處理蔡英文總統的畢業證書，有沒有政治壓力或雙重標準？潘文忠回答「沒有」。

陳學聖進一步表示，他7月17日要求教育部提供蔡英文總統民國74年第一次在政大升等副教授及民國80年升等教授的資料，教育部在2天後的7月19日提供。蔡英文總統的這兩份升等資料，到138年1月31日才解密，但教育部竟然在他提出要求後，2天就提供，顯然是已經準備好。

陳學聖說，他上周再要求提供蔡英文總統英國倫敦政經學院的畢業證書，但教育部不提供，今天並轉來一封政大給教育部的的公函，裡面提到「後續如擬提供立法委員，建請均部審酌個人資料資料保護法及政府資訊公開法規定」。也就是，政大不提供蔡英文總統的畢業證書。

陳學聖表示，138年12月31日才解密的資料都可以給，為何就是不能提供蔡英文總統的畢業證書，難道是教育部和政大有特別考量，到現在都未準備好嗎？

潘文忠表示，之前提供給陳學聖的兩份資料並未解密，而是回應立委求真求實的問政精神。教育部高教司長朱俊彰指出，已比對過教育部留存的蔡英文總統畢業證書影本，和政大保留的那一份是一樣的，但各大學教審資料都是保密的，不能隨便對外公開。

不過朱俊彰表示，教育部可以跟政大溝通，安排一個時間帶陳學聖到政大去看一下蔡英文總統的畢業證書，但請陳學聖也要遵守個人資料保護的相關規定。

陳學聖表示，他不帶手機、也不會用手抄寫，但會戴一副好眼鏡，一旦看到畢業證書，過去對蔡英文總統學歷的質疑都可得到澄清。

(中時 )