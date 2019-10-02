梵蒂岡今天表示，檢方已沒收國務院（Secretariat of State）及所屬金融機構辦公室「文件和電子設備」，這是金融調查行動一部分。

法新社報導，梵蒂岡一份聲明指出：「今天上午進行相關行動，從國務院第一科和國務院金融資訊管理局（Financial Information Authority）某些辦公室取得文件和電子設備。」

梵蒂岡表示，檢察官米蘭諾（Gian Piero Milano）及他的副手狄迪（Alessandro Diddi）授權的這項行動，「與宗教事務銀行（Institute for Works of Religion, IOR）和審計長辦公室（Office of the General Auditor）先前針對隨時間推移金融交易提出的投訴有關」。

梵蒂岡指出，警方進行突擊行動前，已告知涉入有關部門的負責人，但並未進一步詳述突擊內容和發現的物品。

路透社報導，梵蒂岡一名高階消息人士表示，本次行動據信與房地產交易有關。

教廷權利最大的國務院與教宗方濟各（Pope Francis）關係密切。

金融資訊管理局是反洗錢機構，設立目的是與又名為梵蒂岡銀行（Vatican Bank）的宗教事務銀行共同努力使金融運作透明化。

梵蒂岡有關當局定義，宗教事務銀行的任務是替全球天主教教會提供金融服務，但過去曾捲入政治和金融醜聞之中。

(中央社)