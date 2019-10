梵蒂岡今天表示,檢方已沒收國務院(Secretariat of State)及所屬金融機構辦公室「文件和電子設備」,這是金融調查行動一部分。

法新社報導,梵蒂岡一份聲明指出:「今天上午進行相關行動,從國務院第一科和國務院金融資訊管理局(Financial Information Authority)某些辦公室取得文件和電子設備。」

梵蒂岡表示,檢察官米蘭諾(Gian Piero Milano)及他的副手狄迪(Alessandro Diddi)授權的這項行動,「與宗教事務銀行(Institute for Works of Religion, IOR)和審計長辦公室(Office of the General Auditor)先前針對隨時間推移金融交易提出的投訴有關」。

梵蒂岡指出,警方進行突擊行動前,已告知涉入有關部門的負責人,但並未進一步詳述突擊內容和發現的物品。

路透社報導,梵蒂岡一名高階消息人士表示,本次行動據信與房地產交易有關。

教廷權利最大的國務院與教宗方濟各(Pope Francis)關係密切。

金融資訊管理局是反洗錢機構,設立目的是與又名為梵蒂岡銀行(Vatican Bank)的宗教事務銀行共同努力使金融運作透明化。

梵蒂岡有關當局定義,宗教事務銀行的任務是替全球天主教教會提供金融服務,但過去曾捲入政治和金融醜聞之中。

(中央社)