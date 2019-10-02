以色列總理尼坦雅胡貪汙官司纏身，檢方預定今天舉行起訴前聽證會，而以國兩大陣營籌組聯合政府的談判幾近破局，對企圖保住總理大位的尼坦雅胡而言，今天是關鍵的一天。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的聯合黨（Likud）在9月17日的國會選舉共拿下32席，仍無法改變以色列的政治僵局。被譽為以色列政壇不倒翁的尼坦雅胡如今正在想方設法，盼能續掌大權，保住他作為以色列歷來任期最長總理的地位。

若想延續政治生命，尼坦雅胡將須挺過兩大挑戰，一是他未來幾週內可能面臨貪汙起訴，二是以色列選舉委員會公布國會選舉正式結果，尼坦雅胡和挑戰者甘茨（Benny Gantz）領導的政黨都未掌握過半席次，由誰組成聯合政府尚在未定之天。

以色列檢察總長曼德布里特（Avichai Mandelblit）說他準備以收賄、背信和詐欺罪名起訴尼坦雅胡後，檢方今天將舉行起訴前聽證會。

尼坦雅胡的律師團隊料將代表他出席為期4天的閉門聽證會，而這是尼坦雅胡說服曼德布里特不該起訴他的最後機會。

尼坦雅胡否認所有指控，並要求聽證會進行現場直播，因為他「沒什麼好隱瞞」，不過曼德布里特予以拒絕，說這場聽證會要說服的是司法當局，而非公眾。

聽證會後，曼德布里特料將花費數週時間，決定是否起訴尼坦雅胡。

尼坦雅胡可能會在聽證會進行期間，準備告知總統李佛林（Reuven Rivlin）他無法在接獲任務的一週內籌組政府。

聯合黨談判代表打算今天會晤甘茨領導的藍白聯盟（Blue and White），盼能打破僵局，敲定協議共組聯合政府。尼坦雅胡也尋求在今天稍後會見甘茨。

不過藍白聯盟昨晚宣布，由於尋求進一步會談的「前提條件」並未獲得滿足，現在沒有召開任何會議的理由。

儘管危機重重，任職希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）和以色列民主研究院（Israel Democracy Institute）的拉哈特（Gideon Rahat）說，尼坦雅胡仍可能得勝利，至少暫時如此。

詢及尼坦雅胡最終是否可能挺過各項難關，保住總理大位，拉哈特說，「會的，他會」，但「他將失去一些魔力」。

(中央社)