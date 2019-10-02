昔日談話節目《關鍵時刻》重要班底、63歲資深媒體人馬西屏今(2日)為新書出席活動，他自曝4、5年前進手術房心臟動刀，麻醉了7個小時後疑似產生失憶後遺症，記憶力大幅減弱，他也為此開始婉拒上各大益智節目，但不忘開玩笑說曾經交過的女友數量還是記得很清楚。

馬西屏2014年傳出罹患罕見疾病「自體免疫」，因自身免疫細胞攻擊心臟，使他不得不向節目告假入院開刀，隔年才重返節目。據《ETtoday星光雲》報導，馬西屏今為新書《穿雲 崇蘭里的故事》現傳，分享過去幾年因免疫系統太活躍反而攻擊到自己身體，「因為我不生病，所以才會找自己的粘膜攻擊」。

馬西屏說，這種病吃藥也無法根治，只能想辦法將免疫力降下來，他多年前因此得去醫院動心臟手術，術後發現記憶力減退，疑罹患「貝歇氏症」，導致原本愛看書的他都無法看書，過去背過的詩詞字句也幾乎都忘了，有趣的是感情史似乎怎麼樣都忘不掉，還笑說仍記得交過的女友數量。

(中時電子報)