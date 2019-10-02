昨南方澳大橋突然斷裂事故，蔡英文曾表示油罐車失火，造成橋面斷裂。一時輿論嘩然，但是別擔心，千錯萬錯都不能是總統的錯。

內政部長徐國勇立刻跳出來，所有的訊息都是依救難現場的狀況回報，事後才發現是大橋先崩塌，蔡總統的錯誤訊息是他報告的。為官之道果然莫甚於此。

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(中時電子報)