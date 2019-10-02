大政治大爆卦-無色覺醒》火燒車釀斷橋？ 蔡失言徐國勇擋子彈 14:122019/10/02 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨南方澳大橋突然斷裂事故，蔡英文曾表示油罐車失火，造成橋面斷裂。一時輿論嘩然，但是別擔心，千錯萬錯都不能是總統的錯。 內政部長徐國勇立刻跳出來，所有的訊息都是依救難現場的狀況回報，事後才發現是大橋先崩塌，蔡總統的錯誤訊息是他報告的。為官之道果然莫甚於此。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #徐國勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 親自南下台中 徐國勇關心查賄制暴工作 13:482019/09/29 政治 颱風天登山、觀浪待救 徐國勇：自付救援費用 16:292019/09/30 社會 徐國勇對潑漆嫌犯交保失望 籲檢抗告 19:432019/09/30 政治 潑漆案兩嫌交保部長很失望 北院打臉 22:422019/09/30 社會 南方澳跨港大橋塌 徐國勇已趕赴現場 11:262019/10/01 政治 救人擺第一 徐國勇南方澳斷橋勘災 14:082019/10/01 政治 南方澳大橋傳蔡總統口誤 他傳的 16:192019/10/01 政治 蔡英文總統稱油罐車失火釀斷橋 網友：比韓爛1萬倍 20:122019/10/01 政治 徐國勇證實 6失聯漁工已3人罹難 00:472019/10/02 社會 快訊》南方澳搜救新進度 5死1失蹤 09:062019/10/02 社會 政治熱門新聞 韓國瑜民調將續跌？孫大千看出端倪 - 政治 要不是因為「他」...綠老將：蔡英文還能跟韓國瑜玩嗎？ - 政治 民粹路已盡！沈富雄預言2024將是這兩人天下 - 政治 獨占鰲頭！最新民調國民黨支持度奪第一 - 政治 開鍘李正皓？趙少康終於說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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