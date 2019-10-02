李佳芬本月6日的行程。（讀者提供）

總統大選即將倒數破百，國民黨提名人韓國瑜被市政、選務兩頭燒，為鞏固全國最大票倉，也是回防韓的故鄉新北市，韓妻李佳芬本月6日將以「新北媳婦」身分代夫出征，連趕9場行程，跑大半個新北市，先後與8位立委參選人合體造勢，並扮演廚娘當半日志工，為獨居長者送餐同時慰問百歲人瑞。

韓國瑜競選總統北部辦公室表示，李佳芬10月6日從上午10時至下午4時都留在新北，這是她繼9月29日晚間代表韓參加新北雲林同鄉會長交接典禮，在大選起跑後第二次在新北「代夫出征」的公開活動，不過9月29日的行程是臨時增加，本月6日的活動則是具體規劃。

當天活動取名「2020幸福加分；新北媳婦佳芬回娘家囉！」前台北縣長周錫瑋、庶民名嘴文山伯、國民黨新北市黨部主委李乾龍都將全程相挺，挺韓「貪食蛇」機車隊，也將陪李佳芬跑透透造勢。

據悉，韓辦與國民黨新北市黨部安排，當天李佳芬將先後到中和、新店、三峽、板橋、樹林及三重，與邱烽堯、羅明才、林金結、林國春、柯志恩、黃志雄、李翁月娥（無黨）及黃桂蘭等8位國民黨提名或合作的參選人合體，一起參與各區黨部的固本會報，另參加金門同鄉會、邱氏宗親會的活動。

其中最後一場三重行程，市黨部主委李乾龍安排李佳芬穿起圍兜、廚巾，到著名的「五燈獎豬腳飯」幫獨居長者送餐，另探望102歲的人瑞。

李乾龍說，五燈獎豬腳飯是他當三重市長時，推動每周一天為獨居老人送餐的業者，至今近18年無論刮風下雨都不曾間斷，已送出約70萬盒便當，愛心感人；李佳芬去當半天志工，一方面獻愛心，也是肯定業者的善行。

(中時 )