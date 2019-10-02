黨產條例規定黨產會委員必須超出黨派之外，任內不得參與政黨活動，但黨產會主委林峯正今日在國民黨籍立委林為洲詢問之下，坦承原本是時代力量黨員，上任後並未正式退黨只是沒有去交黨費也沒參加該黨的活動。在藍綠立委都呼籲他最好正式退黨後，他也鬆口表示退黨不是問題。

立法院內政委員會今日審查黨產會預算，林峯正前來接受質詢，林為洲指出，黨產條例20條規定黨產會委員必須超出黨派，任期中不得參與政黨活動，黨產會組織規程也寫到所有所有委員要超出黨派任期中不得參與政黨活動，請問林峯正有沒有遵守？

林峯正回稱當然有，他原本是時代力量黨員，就任黨產會主委後完全沒有參加時代力量的活動。林為洲追問林峯正有退黨嗎？林峯正表示自己沒有交黨費，應該就會被註銷黨籍吧。

林為洲呼籲林峯正主動一點，因為法律明文規定最基礎條件就是退出政黨。但林峯正聲稱黨產條例的規定和法官法嚴格規定法官不能參加政黨不同。然而連民進黨籍立委劉世芳也主張時代力量也有其的政黨利益，林峯正自由心證自稱已經不參加政黨活動，希望還是白紙黑字寫下來。因此林峯正最終鬆口，表示他個人退出(時代力量)沒有問題。

此外今日預算審查中，藍委砲火全開，林麗蟬質疑黨產會作為臨時性組織為什麼還要編預算買電動車，她也質疑為何黨產會不針對中廣案件詢問李登輝；許毓仁和曾銘宗則質疑黨產會去年赴帛琉考察的報告，真正的內文竟然只有3頁。最終會議決議將黨產會一般事務費凍結20分之1。

(中時 )