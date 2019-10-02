受中美貿易戰爭影響，中國大陸訂單縮減，為爭取產業發展，「2019先進製造技術展」2日在台中開幕，展出智慧機械研發成果。行政院副院長陳其邁認為，中美貿易戰雖導致大陸市場萎縮，但相對的，東南亞市場將增加，配合新南向政策與台商回流帶來的訂單，明年會展現好成績。

為期4天的「2019先進製造技術展」2日在陳其邁、台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長嚴瑞雄等人剪綵後正式展開，吸引180家廠商、650個攤位參展，主辦單位指出，今年以「擁抱數位轉型」為主題，展出工業物聯網、虛實整合系統及AI人工智慧等在製造業的相關應用與研發技術。

嚴瑞雄指出，機械業是所有產業的根基，未來必須憑藉智慧製造的發展，才能讓機械製造穩定走下去，這場展覽不只是先進製造技術的採購平台，更盼打造機械產業科技升級，提供全方位解決方案。

陳其邁表示，去年的漢諾威工具機展主題為「工業4.0」，今年則更強調其普遍與應用性，顯示工業4.0在製造業中已勢不可擋。

陳其邁強調，中美貿易戰使得中國市場萎縮，對台灣工具機業者造成或多或少的影響，但在日前的漢諾威工具機展中，台灣廠商拿到不少訂單，且國營事業或半官股機構今年對工具機的採購金額增加約10億，再加上台商回流後、預計明年將集中採購工具機，對產業有相當幫助。

面對中美貿易戰衍生的中國市場萎縮，陳其邁認為，中國市場的萎縮，也象徵東南亞市場會增加，配合政府推動的新南向等政策及新通過的產創條例、租稅優惠等，工具機出口明年應該會有好成績。

(中時 )