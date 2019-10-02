宜蘭南方澳大橋昨日斷裂，現已確定造成5人死亡。港務公司總經理陳劭良表示，由於知道宜蘭縣府2016年會進行橋樑檢測，因此才沒有獨立檢測，且自從2012年接手管理南方澳大橋後，也從未做過獨立檢測，且因轄內橋樑均位於商港區內，通行頻率低，因此不像一般橋樑一樣高頻率檢修。至於縣府檢測項目內為何沒有檢查鋼索，他說，此為健行科大技術規範，港務公司並不清楚。

交通部今日公布2016年檢測報告完整版，根據報告內檢測員意見，包括有排水孔堵塞、護欄與路燈鏽蝕多處，建議除鏽後上漆、樓梯底部多處破損與鋼筋外露鏽蝕、部分伸縮縫為老式壓縮式填縫，已有明顯變形與損壞。

然而報告內檢測項目包括帽渠、支承墊、人行道、排水設施、橋護欄、橋台、橋面板、引道護欄，卻沒有外界爭議最大的鋼索。

陳劭良指出，2012年港務公司接手南方澳大橋後，每年均有進行相關維修，但從未做過「獨立檢測」，只有在2014年、2016年由宜蘭縣府委託健行科大檢測。

陳劭良表示，轄內橋樑均在商港區內，橋上通行人員多市港區內車輛與作業人員，不像一般公路橋樑會有許多民眾或觀光客使用，若有大量通行的話一定會密切關切安全性，但正是因為商港區內橋樑通行頻率低，所以港公司對其檢修頻率也不會比照一般橋樑。

陳劭良說，過去港務局也只會進行例行年度檢修，沒有兩年檢測一次，發現哪裡有問題再修理，除非有嚴重損害，才會進行大型檢修，未來港公司管理的17座橋樑，均會定期2年進行一次獨立檢修。

(中時 )