促轉會與總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會土地小組宣布，本於還原歷史真相、推動社會和解等原住民族轉型正義之任務，將於10月26日至10月28日共同辦理「108年度原住民族歷史真相調查人才培訓營」，活動預計招募50名學員，於今日開放報名。

促轉會指出，本次培訓營將透過「調查方案規劃與設計」、「檔案資料蒐集判讀」、「口述訪談要領」以及「歷史正義與轉型正義的實務經驗」等課程，培力原住民族及各地方團體以強化自主調查能力，使部落族人能以檔案及訪談技能為輔助，推動自身及部落土地、語言及文化變遷等歷史真相調查，累積族群主體動能，建構臺灣原住民族歷史真相與轉型正義的部落觀點。

促轉會表示，臺灣原住民族歷經不同時期的殖民統治，長期以來，統治者透過同化、監控和強制等極權手段，箝制臺灣原住民族的自主性，也造成不同型態的人權侵害。自2016年蔡英文總統代表國家對原住民族道歉，並且設置原住民族歷史正義與轉型正義委員會，以及2018年5月促進轉型正義委員會正式揭牌成立之後，臺灣原住民族轉型正義工程逐步開展並累積豐厚的能量。本次活動由兩會攜手合作，期待透過調查課程的培訓，合力促成越來越多原住民族人參與轉型正義工作，釐清、還原屬於原住民族觀點的歷史真相，讓臺灣原住民族的轉型正義工程能更加永續、更具主體性。

(中時 )