針對南方澳斷橋意外，韓國瑜國政顧問團交通小組今（2）日提出三點聲明，希望蔡政府要務必做到，釐清人民疑慮也還給人民一個安心的交通安全。

第一：交通部已成立責任事故調查小組，檢調單位也立案調查，希望中央政府能從民眾期待的立場，讓民眾看到不被掩蓋的真相，而且能夠儘早公布。該懲處即懲處，該究責即究責。

第二、希望各中央機關及地方政府能各自儘速盤點現有橋樑，依橋樑老舊及受損程度，排定檢測期程，之後儘速補強，如有危險橋樑，即應著手拆除，並找出替代道路。該動用預備金就動用。

第三、如果各機關有未列入管控橋樑，像台鐵、港務公司雖然都是由自己做維管，但仍應由上級機關列入管考，分別查核，才不會導致沒有監管機制，而重演類似這次的傷亡事件。

國政顧問團強調，政府一個公共工程的壽年約50年上下，機關承辦同仁會因經常性更替，而有所忽略。所以韓國瑜總統參選人當選後，會嚴格要求行政院公共工程委員會除肩負政府採購、新建公共工程進度及品質管控外，還必須考慮就各級政府公共工程（包括橋樑）維修養護，結合全國各地公會或協會，作定期或不定期抽查、評比、要求提出改善，以維護公共安全最大利益。

(中時 )