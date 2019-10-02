民進黨嘉義縣立委蔡易餘的父親蔡啟芳2日在太保市自家住處，向外界說明蔡易餘祖墳遭控侵占一事。他表示，礙於當時法令，不是自耕農身分，無法買農地，故當時才簽土地使用同意書，劉姓地主日前控告他竊占，今年6月他已地檢署獲不起訴處分，這次對方又提民事訴訟，感到相當無奈。
據《鏡週刊》爆料週刊報導，蔡易餘的祖父蔡長銘葬在嘉義縣竹崎鄉墓地，竟蓋在別人家土地，一占就是長達20多年，此墳占地約50坪，幾個月年劉姓地主從北部返鄉，透過親友才得知自家土地被侵占，糾紛因此引爆；劉姓地主拿出土地權狀及地籍謄本，向法院提出拆墓還地告訴，院方將於8日開庭審理。
蔡啟芳今日拿1995年與劉姓地主祖父劉興甲簽訂的土地使用同意書，他宣稱，當時有簽下竹崎鄉羌仔科段276之1地號內的土地租約，並雙方約定此地點作為蔡長銘之墳墓使用，以每坪2萬元為補償金，面積150坪農地，共300萬元，並約定若使用人未來將墳墓遷移，土地無條件歸還所有權人。
蔡啟芳表示，他當時因妨害公務入監服刑，父親去世時，他無法見到父親最後一面，才選上這塊寶地，將父親埋葬，造墳連地花費超過千萬元，他有土地使用同意書及付款證明文件，此外，這件事與蔡易餘無關，希望外界別再為選舉牽扯到他兒子。
(中時 )
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