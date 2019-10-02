昨天南方澳大橋早上傳出橋塌，引起多名外勞職災死傷意外，勞動部表示，依勞基法規定，若勞工遭遇職業災害致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應補償醫療費用，若因醫療不能工作時，雇主應按原領工資收額補償；治療終止後，若勞工仍有障害，也因給予失能補償；若勞工死亡時，則應給予喪葬費及死亡補償。

據勞動部掌握，南方澳大橋倒塌案中，本國籍勞工為中油聘僱勞工，外籍移工則是合法聘僱，均有加入勞工保險。勞動部勞動保險司表示，若勞工遭遇職災死亡後會有投保薪資5個月的喪葬津貼，如未有遺屬則可請領10個月，由支出殯葬人請領。

而勞工死亡後如家屬符合「遺屬資格」則至少每個月可以請領3千元的遺屬年金及職災死亡補償一次金，如果勞工在98年1月1日前曾經參加過勞保的話，則可以請領投保薪資40個月的津貼。

勞動保險司說明，若勞工因失蹤則在失蹤期間，家屬可以請領投保薪資7成的失蹤津貼，直到生還、滿1年或死亡宣告判決。

勞動保險司也說，勞工因職災受傷可以持職災傷病門診單就醫，就醫費用全免。而勞因為職災住院或門診期間無法工作、沒有拿到原有薪資，第4天赸可以請領，第一年可以請領前6個月投保薪資的7成、第二年則可請領5成。

(中時 )