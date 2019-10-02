2020東京奧運羽球參賽資格積分期從今年4月29日開始到現在，已經過了5個月，昨天公布的最新排名，台灣男單有兩位擠進前16名，其中一哥周天成維持在榜首，「羽球王子」王子維則爬到第9名，上周重返世界第1的戴資穎，在東奧資格積分則位居第5。

東奧羽球資格積分計算期從今年4月29日到明年4月26日，單打有38個名額，其中34人要靠奧運積分賽爭取參賽資格，3人透過第三方委員會邀請、1人為地主國特定名額，不論單雙打，五大洲至少有一個保障名額。

根據規定，在東奧資格賽排第1到16名的單打選手，單一國家奧會最多只能有2名選手取得資格，且必須兩人都在16名內，如果是第17名(含)以後，單一國家奧會最多就只能有1人參賽，雙打則是第1到8名組合中，單一國家奧會最多兩組名額，第9名(含)之後則是最多1組，例如以目前排名來看，男雙印尼共有3組人馬在前8名，但只有名次最佳的前兩組可以獲得東奧參賽資格。

在奧運積分期開始後，男單周天成參加了9站比賽，以6萬7398分高居第1，打了11站賽事的王子維以3萬7930分排在第9，若能維持到積分期結束，兩人就都能拿到東奧門票；女單世界球后戴資穎本周以4萬8345分台在第5，名次比上周第7前進兩席，小戴為了減少受傷風險，安排賽程以符合最低要求為主，奧運積分期目前只打了6站賽事，不過若都能維持好名次，奧運資格也是沒有太大問題的。

至於雙打方面，目前寶島只有男雙「麟洋配」王齊麟/李洋在前8名，兩人打了12站、進帳4萬4758分，排在第7，另一對男雙組合廖敏竣/蘇敬恆也是參加了12站賽事，暫時以3萬6816分位居第11名，仍有努力空間。

(中時電子報)