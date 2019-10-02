新北市長侯友宜今天上午出席希望萌芽助學計畫活動記者會，現場頒發感謝狀給98家補教業者，感謝民間力量支持弱勢學子。（譚宇哲攝）

新北市教育局與新北市補習教育策進會、新北市補習教育暨品保協會推動「希望萌芽助學計畫」，即日起開放弱勢家庭的高國中小學生申請一整年免費補教學習資源，包含學科及才藝班，名額750位，總公益市值達2000萬元，申請成功者，最快11月就能開始上課。

新北市長侯友宜今天上午出席希望萌芽助學計畫活動記者會，現場頒發感謝狀給98家補教業者，感謝民間力量支持弱勢學子。

侯友宜說，新北市除了提供弱勢學生學雜費減免、溫馨助學圓夢基金及課後照顧服務班補助，今年首度與補教團體合作，提供免費補教學習資源，並結合「好日子愛心大平台」，讓教育資源延伸，希望帶動全台響應，讓弱勢孩子適才適性，選擇夢想之路。

教育局社會教育科長黃麗玲說，希望萌芽助學計畫全額補助的課程內容豐富，包括圍棋、音樂、珠算、舞蹈、美術、烹飪、作文、英文、數學等學科及才藝班。

凡符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助等資格者，即日起至10月18日可至新北市社會教育資源網查詢相關資訊並向各補教團體提出申請，申請通過者將於10月31日上午9時公告於新北市社會教育資源網、補教策進會及品保協會網站。

(中時 )