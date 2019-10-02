沈富雄預言：2024朱鄭之爭。(沈富雄臉書)

民進黨前立委沈富雄今在臉書表示，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌，2024年最有可能是「朱鄭之爭」。一些網友喜酸他預測常不準，但觀看大勢相對容易，不信四年後見真章。

沈富雄表示，順利連任之後的蔡英文，其接班人已呼之欲出，四位大阿哥的排序經過此番折騰，恐己有所變動，賴傷林滯，其邁回師高雄，此刻看來鄭文燦最居優勢。

他說，國民黨大敗後，元氣尚存，國會席次雖未過半，但尚有可為，「正常倫」「儲君」之位更穏，朱如能在黨務、兩岸、財經三領域上好好用力，則黨內無人堪為敵手。

沈富雄說，昨談人性，今論趨勢。2015到2024，10年間走完一個cycle（循環），民粹興起、衝頂，由盛轉衰，終歸平淡，這期間的中心人物是柯文哲，柯藉網路之器、青年之力，綠營在北市無人能贏之隙，乘勢崛起，雖無赫赫之功，但憑口舌之便、裝神弄鬼，卻也能兩任做完做滿，且在後半段自知能量不足、力有未逮，棄大位之征逐，轉而建構關鍵第三黨。

他說，因國人此時對藍、綠兩大黨頗為不滿，所以，民眾黨可取得十席左右，兩屆八年而後泡沫，柯市長卸任後，尚可以主席之尊，政黨補助費之挹注，好好玩個八年，老運差強人意。

沈說，韓國瑜現象，一南一北，其實是「柯文哲現象2.0」，所不同者，其竄起更快，故消退更疾，而且不知持盈保泰、利欲薰心，故其脆弱之本質也畢露無遺，不僅大位不可得，市長一職也面臨挑戰，最後終將一無所有，瞬間繁華，轉眼落盡，令人唏噓。

沈表示，郭董試圖以「華隆幫」之模式，學宋楚瑜裂解國民黨，行「hostile併購」之實，此乃異想天開，出師未捷即可鳴金矣。

(中時 )