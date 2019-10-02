EMU)簽署「雙邊合作備忘錄」及交換紀念品。(中央大學提供／李侑珊傳真)

中央大學與愛沙尼亞生科大學(Estonian University of Life Sciences, EMU)近期在愛沙尼亞簽署「雙邊合作備忘錄」，將致力遙測技術與空間資訊科技於環境、農業、與林業等相關研究及應用，並提供學者及學生互訪交流機會，推動學術發展合作與國民外交。

中央大學表示，由中央大學校長周景揚帶領太空及遙測研究中心主任蔡富安、副教授曾國欣，以及多位太遙中心及土木系空間資訊組碩博士研究生，同赴愛沙尼亞EMU校區參與簽署儀式，並參與雙邊合作備忘錄簽署儀式，並致贈太空遙測中心製作的愛沙尼亞高解析衛星影像地圖。

中央大學師生簽約前，先參與在愛沙尼亞南部舉辦的「波羅地海區域先進遙測應用訓練學校」，兩位教授並應邀授課。此外，並參訪愛沙尼亞地政司(Land Board)及塔圖天文台暨太空中心(Tartu Observatory Space Research Centre)，討論未來合作事宜。

周景揚指出，台灣與愛沙尼亞有不少相似的地方，同樣積極發展科技、資通訊產業並與國際交流。該校長期致力於拓展國際合作，在國內各大學中位居領先地位，相信透過本次合作協議的簽訂，對於後續雙方在國土與環境監測、土地管理、空間分析、資訊平台等相關領域的研究與應用能有合作發揮的空間。

EMU校長Mait Klaassen則說，愛沙尼亞約4萬多平方公里，但人口僅有130多萬，林業與農業為主要地貌與經濟來源，過往透過人力調查往往無法充份掌握豐富的自然資源，若能搭配遙測技術的支援，必能與現有的地面觀測整合出不同尺度的加乘效果。

EMU前身為愛沙尼亞農業學院，成立於1951年，2005年更名並進行院系重組。EMU之發展重點為自然資源保護與環境永續發展，特色領域包含農業、林業、空間資訊、動物科學、獸醫科學、食品科學等。

(旺報 )