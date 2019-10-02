宜蘭南方澳大橋搜救最新狀況，今（2日）下午14時20分左右，救難人員在大橋北側發現第5具遺體，已於2時30分許打撈上岸，經指認是印尼籍漁工MOHAHAD DOMIRI ，隨後已送往蘇澳榮民醫院等候檢察官相驗。這起斷橋事故目前已造成5人死亡，目前僅剩1人失聯。

(中時電子報)