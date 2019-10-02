最新！南方澳尋獲第5具遺體 失聯剩1人 14:392019/10/02 中時電子報 張達智 、中國時報、 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遺體由吊車吊上岸。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南方澳大橋搜救最新狀況，今（2日）下午14時20分左右，救難人員在大橋北側發現第5具遺體，已於2時30分許打撈上岸，經指認是印尼籍漁工MOHAHAD DOMIRI ，隨後已送往蘇澳榮民醫院等候檢察官相驗。這起斷橋事故目前已造成5人死亡，目前僅剩1人失聯。 (中時電子報) #失聯 #南方澳 #遺體 #斷橋 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 國軍空拍斷橋接點 鋼索扯斷四散 14:402019/10/01 社會 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳斷橋 產險公會了解產險業承保情況 14:552019/10/01 財經 南方澳斷橋 蘇允賠償受災漁民居民 15:252019/10/01 政治 斷橋猶如災難片驚動全球 國際媒體爭相報導 16:012019/10/01 社會 獨家》南方澳斷橋承造商 欠債落跑下落不明 16:152019/10/01 社會 南方澳斷橋 海軍拉出一艘受困漁船 16:252019/10/01 社會 南方澳斷橋 油罐車駕駛、印尼漁工送加護病房 16:452019/10/01 社會 長期超載？常規42噸 南方澳大橋活載重竟達49.27噸 11:142019/10/02 政治 長期超載？南方澳大橋活載重竟超標7.27噸 11:172019/10/02 政治 社會熱門新聞 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 公教年改衝擊 退休大法官湯德宗也受害 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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