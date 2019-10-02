立委蘇巧慧昨邀集教育部次長林騰蛟、市議員廖宜琨、市議員陳世榮等，至新莊光華國小、樹林大同國小、武林國小、鶯歌鳳鳴國小會勘，發現廁所狀況皆不理想。（蘇巧慧辦公室提供／許哲瑗新北傳真）

立委蘇巧慧昨邀集教育部次長林騰蛟、市議員廖宜琨、市議員陳世榮等，至新莊光華國小、樹林大同國小、武林國小、鶯歌鳳鳴國小會勘，發現廁所狀況皆不理想。（蘇巧慧辦公室提供／許哲瑗新北傳真）

樹林大同國小、樹林武林國小、樹林三多國小、鶯歌鳳鳴國小、鶯歌建國國小以及新莊光華國小，6校廁所設備皆相當老舊，除了地板磁磚破損，學生易摔滑外，有的馬通甚至經常阻塞，連排泄物都洩漏地面，整間廁所瀰漫異味，教育部昨前往會勘，並承諾將補助6校小學改善廁所的經費，期望在年底前完成招標，最快寒假可動工，改善學生如廁品質。

立委蘇巧慧昨邀集教育部次長林騰蛟、市議員廖宜琨、市議員陳世榮等，至新莊光華國小、樹林大同國小、武林國小、鶯歌鳳鳴國小會勘，檢視各項校內設施，發現廁所狀況皆不理想。

像是建校超過30年的新莊光華國小，就因廁所地面高低落差大、排水通風不良等問題，學生如廁不方便，打掃起來更是耗時耗力。

此外，樹林大同國小也因廁所老舊，地面磁磚爆裂等問題，校方為安全著想，已停用近1年；武林國小則因管線老舊，小便斗經常故障，整間廁所不時彌漫異味；鶯歌鳳鳴國小廁所設備仍為一條溝式，管線經常漏水，甚至還會滲漏排泄物。

蘇巧慧表示，有些廁所狀況實在驚人，大人看了都頭痛，何況小朋友，更可能會因此不敢上廁所，連帶影響孩子的身體健康及安全。

林騰蛟視察完後允諾，教育部將全額補助包括樹林大同國小、樹林武林國小、樹林三多國小、新莊光華國小、鶯歌鳳鳴國小、鶯歌建國國小，共6校廁所所需的相關經費，期望在年底前完成招標，最快寒假可動工，儘速讓孩子有乾淨、安全的廁所可用。

(中時 )