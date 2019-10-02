小13歲女友遭爆與周予天曖昧 吳克群親自回應了！ 14:562019/10/02 中時 許雅淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周予天（左）被爆與吳克群女友陳語安過從甚密，對此吳克群做出回應。（圖／資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歌手吳克群與小13歲的女友陳語安已交往2年多，他大方認愛，2人感情穩定，不過2日根據週刊報導，爆出陳語安和周興哲的哥哥周予天有曖昧情愫、互動舉止頗親密，因陳語安先前與周予天及友人一起聚餐開心合影，在照片中，陳語安被周予天親暱的勾脖貼胸，陳語安則是嬌羞地以雙手捧臉。 吳克群。（圖／資料照） 對此，吳克群親自回應：「每個人都有自己獨立的生活圈跟交朋友的自由。因為一張照片寫一大篇揣測的故事，對女生蠻傷也蠻不公平的。」他與女友仍穩定交往中，十分霸氣護愛。 (中時 ) #吳克群 #女友 #周予天 #陳語安 也許您會感興趣 推薦閱讀 六月45歲之前再拚一胎 04:102019/09/28 娛樂新聞 嘉縣男欠前女友1萬 遭當街擄走手腳被打斷丟包 22:412019/09/28 社會 女友們同時催婚 狂男一次娶2新娘 12:552019/09/30 搜奇 指前女友惡意控訴 班鐵翔夫妻開記者會澄清 16:522019/09/30 娛樂 女友提分手竟勒頸掩口鼻 恐怖情人被訴 07:332019/10/02 社會 娛樂熱門新聞 邱澤不哭！張鈞甯送性感照撩帝寶男 搞曖昧變現7百萬 - 娛樂 張庭、林瑞陽奢豪行徑再曝光 網友驚原來為這.... - 娛樂 旺中跳船不挺韓？王又正「凍未條」回擊了 - 娛樂 《如懿傳》慧貴妃突傳婚訊！義大利閃嫁大17歲哈佛CEO - 娛樂 懶理錦榮恢單 蔡依林「等下去你家」分享爆笑真相 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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