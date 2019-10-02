歌手吳克群與小13歲的女友陳語安已交往2年多，他大方認愛，2人感情穩定，不過2日根據週刊報導，爆出陳語安和周興哲的哥哥周予天有曖昧情愫、互動舉止頗親密，因陳語安先前與周予天及友人一起聚餐開心合影，在照片中，陳語安被周予天親暱的勾脖貼胸，陳語安則是嬌羞地以雙手捧臉。

吳克群。（圖／資料照）

對此，吳克群親自回應：「每個人都有自己獨立的生活圈跟交朋友的自由。因為一張照片寫一大篇揣測的故事，對女生蠻傷也蠻不公平的。」他與女友仍穩定交往中，十分霸氣護愛。

(中時 )