南方澳大橋1日發生坍塌意外，目前造成5名漁工死亡，還有1名漁工失蹤。外籍漁工惡劣的工作環境也遭到曝光，有自稱是海巡的網友爆料，「這些移工下班後，還得死守海上顧船，完全沒有加班費」。這讓大批網友不禁感嘆，「這篇才是真正八卦且寫實」。

原PO在PTT指出，他曾經擔任過海巡，當時看到這些外籍漁民下班後不能上岸，還要幫忙顧船、沒有加班費，處境非常可憐，不僅如此，他還提到，「外勞被漁村騙錢是基本，我服役那年冬天超冷，站安檢台穿3件加海巡外套都還會全身發抖，但外勞直接繼續睡船上煮泡麵，跟家人視訊」。

原PO表示，之前遇過一個外籍移工要他幫忙設定網路，一問之下，電信公司的小姐竟幫他辦1000多的吃到飽方案，但在外海根本沒有網路。以上的問題安檢所、地方政府都不會去管，原PO直言，「因為漁民船東的勢力很大」。

網友自稱曾任海巡。（摘自PTT）

此篇文章一曝光，引發網友關注，大家都忿忿不平地砲轟，「推 對待真弱勢真的不手軟」、「一艘都幾百幾千萬起跳 結果小錢不肯花」、「然後一堆人再繼續怪黑工製造社會亂源，沒有雇主壓榨誰想要當黑工」、「工作環境跟薪資倒不如說是蓄奴」、「這篇才是真正八卦且寫實」、「事實，同為海巡看到的就是這樣」。

(中時電子報)