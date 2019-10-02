落實分級醫療，成大醫院2日宣布成立「成杏醫聯盟」，透過與基層診所結盟擴大雙向轉診，以即時醫療資訊讓基層醫師掌握轉診病人病情動向，過去醫院上傳資料速度較慢，未來，各家醫院幫病人做完檢查後，相關檢查資料立刻上傳雲端，病患回到基層診所就診就能馬上看到資料。

健保署署長李伯璋今天出席成大「成杏醫聯盟」成立儀式，李伯璋受訪指出，過去民眾從大醫院回到基層診所就醫，不免擔心後續照顧不到位，目前健保署已要求各大醫院在病人就診完之後，需將各種檢查結果等相關資料，馬上上傳雲端，完成上傳，才算完成健保申報程序。為配合這項變革，過去醫療院所申請健保給付，大約都是1個月一次，但是現在可縮短到10天就可以申請。

成大醫院從8月起，增加轉診醫師簡訊傳呼，當診所轉診病人到成大醫院掛號（門診、急診或住院），會立即簡訊通知該轉出診所之醫師；成大醫院開立轉出單轉出病人至診所，診所醫師也可立即接收到簡訊，並可由簡訊超連結至轉診平台，查詢轉診病人就醫資訊，掌握病患狀況並使用溝通平台聯繫，給予轉診病人更完整更即時照顧，就醫民眾在基層就醫也能享受成大資源。

成大醫院指出，基層醫師分布各地，就像是社區的土地公守護周遭民眾的健康，成杏醫聯盟除了全力支持轉診的醫療服務外，秉持社會責任對聯盟醫師們開放本院各種醫療照護及醫學人文相關課程，除實體課程外，也有便利的數位學習課程，期使基層與醫學中心的醫療品質同步，安全無縫接軌，一起合作照顧好民眾的健康大事。

(中時 )