機車構造以2輪行進，容易造成重心不穩情形，若與其他車輛或固定物發生擦撞，很有可能會傾倒，造成嚴重傷亡。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

騎機車「肉包鐵」，與其他車輛或固定物發生擦撞，猶如「雞蛋碰石頭」，台中市警察局交通警察大隊指出，今年1至9月，機車騎士自撞、自摔造成15人死亡、逾2000人受傷；提醒機車騎士須掌握3況「車況」、「路況」及「騎士本身狀況」，確保行車安全。

每年台灣機車交通事故死亡與受傷案件，在交通事故中佔約近6成；台中市警察局交通警察大隊統計，今年1至9月機車發生交通事故案件，共36957件，已造成機車騎士59人死亡，23849人受傷；其中發生機車自撞或自摔意外，共2105件，導致機車騎士15人死亡、2249人受傷。

台中市政府警察局交通警察大隊長林沐弘表示，機車包覆性較不夠，一旦發生交通事故容易造成傷亡；掌握「車況」、「路況」及「騎士本身狀況」，強化自我防禦駕駛、建立良好駕駛習慣，並依速限行駛，才能提升交通安全。

台中市警察局交通警察大隊指出，台灣機車族群多，每年機車交通事故死亡與受傷件數，在交通事故中佔了將近6成；機車族發生交通事故的原因相當複雜，包括，騎乘技巧不足、不遵守交通法規、車速過快、未掌握道路等狀況。呼籲勿酒駕、疲勞、精神不穩定時駕車上路。

(中時 )