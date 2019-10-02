繼台、日公布12強28人名單後，首屆12強賽冠軍得主韓國也公布名單，由韓職全明星組成，包含兩名王牌左投金廣鉉、梁玹種，以及全壘打王朴炳鎬都入選，其中以今年例行賽冠軍的斗山熊入選6位球員最多。
韓國在2015年首屆12強賽事中，雖在預賽連續輸給美、日，不過挺進複賽後連續擊敗強敵古巴、日本，最後在冠軍戰以8比0完封美國，取得首屆冠軍寶座，這次同樣來勢洶洶，組成全明星隊目標連霸。
與台日相同，韓國選入13名投手，其中台灣球迷不陌生的金廣鉉、梁玹種都在內，金廣鉉國手資歷豐富，雖然中間接受過韌帶置換手術(Tommy John)，不過浴火重生再次入選國家隊；梁玹種以自分率2.29位居今年韓職的自責分率王，近況正好；主炮則是有大聯盟資歷的朴炳鎬，今年敲出33轟是韓職全壘打王。
韓國由金卿文領軍，與古巴、加拿大、澳洲同為C組，11月6日至8日在韓國首爾高尺洞巨蛋展開預賽賽程，爭取前2名晉級複賽。
投手：
梁玹種（起亞虎）
文敬燦（起亞虎）
金廣鉉（SK飛龍）
朴鐘勳（SK飛龍）
河載勳（SK飛龍）
李映河（斗山熊）
咸德柱（斗山熊）
曹尚佑（Kiwoom英雄）
韓賢熙（Kiwoom英雄）
元鐘玄（NC恐龍）
具昌謨（NC恐龍）
高祐錫（LG雙子）
車雨燦（LG雙子）
捕手：
朴世爀（斗山熊）
梁義智（NC恐龍）
內野手：
朴炳鎬（Kiwoom英雄）
金相豎（三星獅）
朴珉宇（NC恐龍）
崔 廷（SK飛龍）
許敬民（斗山熊）
黃載均（kt巫師）
外野手：
朴健祐（斗山熊）
金宰煥（斗山熊）
李政厚（Kiwoom英雄）
金賢洙（LG雙子）
閔炳憲（樂天巨人）
姜白虎（kt巫師）
(中時電子報)
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