繼台、日公布12強28人名單後，首屆12強賽冠軍得主韓國也公布名單，由韓職全明星組成，包含兩名王牌左投金廣鉉、梁玹種，以及全壘打王朴炳鎬都入選，其中以今年例行賽冠軍的斗山熊入選6位球員最多。

韓國在2015年首屆12強賽事中，雖在預賽連續輸給美、日，不過挺進複賽後連續擊敗強敵古巴、日本，最後在冠軍戰以8比0完封美國，取得首屆冠軍寶座，這次同樣來勢洶洶，組成全明星隊目標連霸。

與台日相同，韓國選入13名投手，其中台灣球迷不陌生的金廣鉉、梁玹種都在內，金廣鉉國手資歷豐富，雖然中間接受過韌帶置換手術(Tommy John)，不過浴火重生再次入選國家隊；梁玹種以自分率2.29位居今年韓職的自責分率王，近況正好；主炮則是有大聯盟資歷的朴炳鎬，今年敲出33轟是韓職全壘打王。

韓國由金卿文領軍，與古巴、加拿大、澳洲同為C組，11月6日至8日在韓國首爾高尺洞巨蛋展開預賽賽程，爭取前2名晉級複賽。

投手：

梁玹種（起亞虎）

文敬燦（起亞虎）

金廣鉉（SK飛龍）

朴鐘勳（SK飛龍）

河載勳（SK飛龍）

李映河（斗山熊）

咸德柱（斗山熊）

曹尚佑（Kiwoom英雄）

韓賢熙（Kiwoom英雄）

元鐘玄（NC恐龍）

具昌謨（NC恐龍）

高祐錫（LG雙子）

車雨燦（LG雙子）

捕手：

朴世爀（斗山熊）

梁義智（NC恐龍）

內野手：

朴炳鎬（Kiwoom英雄）

金相豎（三星獅）

朴珉宇（NC恐龍）

崔 廷（SK飛龍）

許敬民（斗山熊）

黃載均（kt巫師）

外野手：

朴健祐（斗山熊）

金宰煥（斗山熊）

李政厚（Kiwoom英雄）

金賢洙（LG雙子）

閔炳憲（樂天巨人）

姜白虎（kt巫師）

(中時電子報)