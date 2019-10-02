星宇航空女性空服員制服。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空公布空服員制服。（陳祐誠攝）

張國煒(前左)與設計師和空組員合影。(張佩芬攝)

直擊／星宇航空2020開航倒數！機師、空服、地勤穿新制服亮相伸展台。(中時電子報FB)

星宇航空今日舉行「JX Style制服暨機艙發表會」，受外界矚目的制服系列正式亮相，包括機長、空服、地勤、航勤、機務制服接連曝光，由台灣設計師林尹培袞操刀，期許要掀起航空時尚風潮，成為航空界時尚新星。

星宇航空表示，制服以新創經典的概念，將4、50年代時尚元素結合未來科技感，再透過高級訂製服的繁複工法，如異材質拼接、跳色、出芽、刺繡等，展現復古又現代的前衛結構，不只著重空服員制服的設計，針對機務、航務、地勤等皆全面地用心打造，期望旅客從進入航站到機艙，都能享有一致性地視覺美感。

女性空服員制服呼應客艙大地色系，座艙長及空服員依顏色區分職級，分別選用未來科技感金、銀色洋裝，背部及袖子採用運動服飾使用的透氣網布拼接，強化舒適及功能性，七分袖的袖中以飛機稜線為靈感設計，洋裝以微立領搭配絲巾，舉手投足氣質婉約，冬天穿上復古斗篷式大衣，宛如優雅的巴黎名伶。

男性空服員制服襯衫立領設計取代緊繫領帶的不便，以不同裁片拼接呈現仿翻領樣式，接縫處利用出芽線條點綴。而西裝外套領口不單以傳統車線縫製領片輪廓，以精緻的工法拼接不同領片，翻玩錯視的平面與立體視覺。

飛行員則捨棄傳統西裝外套及大盤帽，換上帥氣俐落的飛行夾克及實用便帽，手提行李箱由德國精品萬寶龍打造，經典黑色外觀搭配立體幾何線條增添時尚氛圍。另一亮點為充滿故事性的機務人員制服，設計向40年代的戰機飛行員致敬，代表無所不能的維修技能，立領上，繡有星宇的精神標誌「北極星」，上衣點綴繡工精細的繁星裝飾，而每顆星上都有10個反光面，這源自董事長張國煒對機務人員「披星戴月」的精神感召。

星宇航空表示，制服除美觀以外，舒適及實用性為設計中最重要的一環，設計師透過與各職務員工的親身訪查，了解實際需求及過去經驗中的不便，將相關意見整合為設計改良重點，例如在空服員、地勤人員和機務人員服裝中，大量使用網布及機能材質，透氣舒適還能防止靜電，女性空服員洋裝袖下特殊裁剪結構，讓空服員於值勤時，手舉180度開合座椅上方置物櫃，也不影響整體美觀及儀態。

星宇航空制服創新特點：

1.機師捨棄傳統西裝和大盤帽，改採用飛行夾克和便帽。

2.地勤人員及男性空服員，皆取消領帶，以維持工作舒適的人性考量。

3.大量使用刺繡及網布等異材質拼接，強化舒適透氣；大量繡工，讓結構立體，新潮有型。

4.員工擁有更多自由選項：地勤可選擇褲裝或裙裝，背心或西裝外套；航勤可選擇短褲或長褲。

5.機長及座艙長配有Garmin D2鈦金航空錶及Venu GPS智慧錶，貼心整合飛行與生活。

6.取消傳統航空公司女性空服員的肩背小包，男女空服員統一使用可放置ipad及文件的中性手提肩背兩用公事包。

7.於機長、機務人員、航勤人員制服中，加入星宇航空精神標誌—「SAFETY IS OUR ATTITUDE」，時時提醒星宇人肩負重大的飛安責任。

(中時 )