原國民黨組發會主委李哲華。（中時電子報提供）

李哲華辦公室大門深鎖，兩位秘書也撤出辦公室。(黃福其／攝)

距大選剩101天，國民黨昨天撤換組發會主委李哲華、真除代理文傳會主委程美華，引發黨內議論紛紛。國民黨今天下午2時召開中常會，主席吳敦義主動在會中「臨時提案」，花約五分鐘說明兩項人事案。

據與會中常委轉述，吳敦義先肯定李、程的資歷完整，並解釋將李調任智庫副執行長，主要是要強化智庫與黨務組織的連結，加強戰力；至於副秘書長杜建德兼任組發會主委，杜的歷練及經驗都非常豐富，不成問題。

不過中常委私下表示，吳的說明太牽強，組發會主委是選戰組織的操盤手，此時突然要強化智庫與黨務組織連結的時機，未免太奇怪了；黨中央應說清楚，講明白。

李哲華遭選前換將，黨內說法眾說紛云，最普遍的是與吳欲安排不分區立委有關，也有人認為是宮廷內鬥、吳欲向郭台銘示好等等，也有人指稱是綜合多項原因。至於「強化智庫與黨務組織連結」，則是吳今天下午在中常會解釋後，首度出現的說法。

國民黨昨天傍晚將李哲華調任智庫副執行長，組發會主委由副秘書長杜建德暫代，消息從昨晚開始傳出，黨內議論紛紛，今早也有不少黨內人士到黨中央關切。

不過今天李哲華辦公室深鎖，已不進辦公室，兩位秘書也撤出主委室辦公室。

(中時 )