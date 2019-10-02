天后蔡依林（Jolin）和「后的男人」錦榮3年前分手，4個月前錦榮和混血名模Akemi鬆口認戀，男帥女美獲得不少粉絲祝福，未料昨(1日)錦榮閃電宣布恢復單身，和Akemi已經「無法看到彼此的心」。而最近積極經營社群網站的蔡依林未對此回應，今稍早還分享一則約去好友家的逗趣笑話圖，引來粉絲迴響。

蔡依林今分享一則笑話說，有人跟朋友邀約「我等下去你家喔」，朋友回「可以喔」，結果到了對方家後兩人什麼也沒做，就是各自躺在沙發上發呆，讓蔡依林寫下「#躺好躺滿的研討會」，網友則說：「超實在的」、「研究顯示：朋友家沙發買的比較好」、「每次段考跟同學約看書，最後也是這畫面」、「無聲勝有聲，心靈交流這樣」、「可以在朋友家睡覺，一定是很好很好的朋友，要珍惜這位朋友喔」。

而蔡依林上月過39歲生日，「五月天」阿信跟舊愛錦榮都留言祝她生日快樂，可見錦榮和蔡依林雖分手但無交惡，但蔡依林後來選擇回應3顆閃亮愛心給阿信，對錦榮則是零回應，如此明顯的「差別待遇」也不禁令人好奇是否有意避嫌，帥氣冷處理舊戀情。

(中時電子報)