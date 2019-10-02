南方澳跨港大橋崩塌，台中市結構工程技師公會理事長李仲彬研判肇因就是「鋼索鏽蝕」。（張穎齊攝）

南方澳跨港大橋崩壞，結構技師指向肇因是「鋼索鏽蝕」，港務公司卻否認，強調2016年委託健行科大的檢測報告中，並未提及有鋼索鏽蝕。台中市結構工程技師公會理事長李仲彬出面現場打臉，直指原因就是鋼索鏽蝕，若都光用目測，怎麼看得到出來？因為鋼索的矛頭視藏在箱梁裡面，人必須爬進去檢測維護，才是治標治本。

基隆港務分公司承認，橋樑自2016年健行科大的報告後，3年來就未針對橋梁鋼索檢修。李仲彬指出，橋齡20年的南方澳跨港大橋，用的鋼索是進口的，由於位處海邊，容易發生鏽蝕，若3年才養護1次並不好，必須每年都要養護。

「都用目視，很難看到鋼索鏽蝕破壞！」李仲彬說，之前檢測報過說的維修欄杆、燈具或是一些混凝土剝落，屬次要結構，「鋼拱橋」本身的主角就是「鋼索」，鋼索主要結構若不維護，即治標不治本，因為鋼索的矛頭是藏在箱梁裡面，平常要檢測，人要爬進去看裡面的矛頭，必須用特殊檢測器材，用吊車架設上去看。

李仲彬表示，之前還沒聽過這座橋有換過索，若很落實地去做專業檢修，或用一些震動波檢測，詳細檢查後就可改善。

他還說，這座橋是全長140米的單拱橋，兩側若都有「拱」的話，側向支撐面會比較好，單拱的支撐相對就弱，所以拱圈端部如果有端橫梁聯結，對於整體結構系統將會有所幫助；這次來蒐集資訊後，他們結構技師全國聯合會，會整理書面報告，提供大家參考，將來若有施工要改善，也會建議政府。

(中時 )