泰女坦承只願做半套，不想做全套。（本報資料照片）

1名泰國籍女子，日前在萬華區兩名男子當街拉扯搶行李，路人上前關切時，兩男見狀況不對拔腿落跑，泰女隨後被帶往龍山路派出所，她說自己原本來台觀光，不料卻遭應召集團控制、強逼賣淫，她趁機落跑才遭兩男追趕，但警方發現她的說詞漏洞百出，除將她安置、協助返國外，另循線追查兩男下落。

泰女由1名熱心民眾帶往警局報案，民眾表示他在超商買東西時，發現有2名男子跟1名女子當街拉扯，他上前了解時，兩名男子立刻離去，因和泰籍女子語言不通，便將她帶至警局求助。

泰女用英文哭啼表示，原本是來台灣旅遊，但接應她的台灣人，卻將她帶到桂林路的小套房，要求接客賣淫，她嚴詞拒絕後，利用機會逃出來求救，泰女還表示自己還有行李在小套房內，希望警方幫她取回。

但警方質疑泰女說詞，認為正常自由行的觀光客，都會自己安排行程、飯店，怎可能隨便交由認識不久的台灣人安排？要泰女提供接應者認識的細節。

難以自圓其說的泰女支吾其詞，最後才表示，當初說好來台做「半套」性服務，不料業者後來說做「全套」，因「喬不攏」她才跑掉，但仍覺得自己有被騙，業者要逼她賣淫。

警方隨後前往泰女指稱的小套房取回行李，因泰女還未開張接客，沒有違反社維法的事證，將她安置並透過旅行社購買機票，讓泰女在次日回國，另調閱周遭監視器，持續清查幕後是否真有賣淫集團。

(中時 )