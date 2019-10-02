南方澳斷橋事件讓外界對於外籍漁工的日常生活與待遇產生好奇，有自稱是海巡的網友爆料，這些移工下班後，仍需死守海上顧船，完全沒有加班費。來到台灣打拚的外籍漁民真的很可憐，港口又臭又冷，以冬天來說，移工只能睡在船上煮泡麵充飢，透過手機跟家人視訊吐內心苦水。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，外籍漁工平時並非不能上岸，但港口沒有安排住處，只好回到船上住。而漁船的空間通常很狹小，甚至沒有廁所，冬天也無法洗熱水澡，吃住的環境的確比一般國人辛苦。而且近海漁船出海的頻率很高，漁工的工作量相當重。

李麗華說，待遇方面，按照《勞基法》船東會給予外籍漁工基本工資，目前是月薪新台幣23100元。不過中間有仲介公司抽取相關費用，通常第1年漁工領到的月薪都在1萬元以內，第2年可達18000元左右。另外依據漁工與船東簽的勞動契約，如果漁獲量達到一定噸數，外籍漁工也可以分紅，但通常都不多，除非老闆特別和善。

如果是本國籍船員則是採取按股分紅的方式，依漁獲比例來分錢，漁貨量大的時候，通常每次可分紅1、20萬元左右，這是外籍漁工所無法享有的福利。

李麗華說，大量採用外籍漁工主要是本國人不願上船，即使按股分紅其實還算不錯，但捕魚的工作太辛苦，年輕人還是不願意接下這分工作。

(中時 )