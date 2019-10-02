日本成人產業界捧紅一票「暗黑女神」，甚至紅到逆襲演藝圈，人氣不輸普通女藝人，而目前正當紅的，莫過三上悠亞、高橋聖子莫屬，兩人無論人氣還是銷售量，皆已稱霸多時，然近來AV達人「一劍浣春秋」卻發現，兩大「藝能女優」的最大敵人橫空出世，2018年底出道的新人深田詠美，竟然在最新出爐的銷售排行榜中，打敗三上悠亞及高橋聖子，榮登最賣AV女優冠軍。

一劍浣春秋在部落格「play no1」中直言：「在最新一個月的銷售排行榜出來後，我想暗黑界的下一個大魔神已經確定人選了」，表示深田詠美不只是作品暢銷，其經營社群帳號也是有聲有色，粉絲數高達44萬，其追蹤訂閱人數在現役AV女優中，僅次於三上悠亞，而這樣的成績，表示除了三上悠亞之外，她完勝其她人氣女優。

而一劍浣春秋也點出深田詠美在觀眾心目中唯一的缺點，「對，我知道很多人覺得她整太大又太假，但在日本看起來那一點都不是問題」，反倒大膽預測以她目前的聲勢，若明年舉辦FANZA成人大賞(FANZAアダルトアワード)，「那最優秀女優肯定是她的囊中物」，而未來會不會成為專屬女優，也相當讓人好奇。此文一出引發網友熱烈討論，且紛紛就深田詠美的外貌提出想法，不少人覺得她膠味過頭，甚至發現她撞臉「第一花魁」明日花綺羅，笑虧「快跟明日成雙胞胎了」。

(中時電子報)