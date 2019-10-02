苗栗縣南庄鄉通往泰安鄉的八卦道路，因預算不足問題，恐將淪為道路孤兒。〔謝明俊攝〕

苗栗縣南庄鄉通往泰安鄉的八卦道路，原本未編入縣道、鄉道管制養護，苗栗縣政府成立原民中心後，改隸原民中心養護，但由於原民中心並無多餘養護工程人力，只能委託鄉公所代管。近來原民中心有意將道路交給鄉公所接管，因養護經費問題，原民中心與鄉公所各持意見，歷經2次協調會未成結論，讓八卦道路成了無單位接管的孤兒。

由南庄鄉124號縣道通往八卦村，終點在泰安鄉錦水村、清安村的八卦道路，早年在興建時，不知何故並未編入縣道或鄉道管制養護，一度成為苗栗縣境內的道路孤兒，後來苗栗縣政府成立原民中心後，以八卦道路是南庄、泰安2鄉原住民部落間聯絡道路，將八卦道路撥歸原民中心管制、養護。但因原民中心並無養護人力編制，所以委託南庄、泰安2個鄉公所代行養護工程，由原民中心編撥預算給鄉公所執行。

近來，原民中心有意將八卦道路改歸南庄、泰安鄉公所管制養護，但2鄉公所以缺乏經費拒收，並且八卦道路沿線公共路燈，因地下電纜遭人盜剪一空，路燈停擺多時，鄉公所希望原民中心能修繕完畢後再提交接，雙方意見不一，讓整起事件卡住，上下不得。

這起推路風波歷經2次協調會，原民中心與2個鄉公所雖達成部分協議，鄉公所同意接下八卦道路養護責任，但須由原民中心撥款支應，只是原民中心無奈沒錢修復沿線電纜及路燈設備，交接工作因而停擺，讓八卦道路成了道路孤兒。

(中時 )