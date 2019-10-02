《猛禽小隊：小丑女大解放》發布首支電影官方預告並搭配四張風格強烈的前導海報，充分表現出小丑女的狂野性格與多采多姿、歡樂又熱鬧的世界觀。預告透露小丑女與小丑分手，這讓小丑女的人生頓失重心，跟一般女生失戀一樣大剪短髮。同時她發現高譚市裡幾位超狂女團也和她一樣想要尋求內心真正的解放及正義。

電影釋出4張全新海報。（華納兄弟提供）

電影釋出4張全新海報。（華納兄弟提供）

電影釋出4張全新海報。（華納兄弟提供）

此時高譚市著名的犯罪首腦「黑面具」將其魔掌伸向黑金絲雀、女獵手、芮妮蒙托亞與小丑女，為了活下去，小丑女試圖說服超狂女團讓自己加入她們的「猛禽小隊」。 電影預計於2020年春節上映。

(中時 )