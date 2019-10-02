與小丑分手打擊大 小丑女崩潰剪短髮 15:172019/10/02 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《猛禽小隊：小丑女大解放》發布首支電影官方預告並搭配四張風格強烈的前導海報，充分表現出小丑女的狂野性格與多采多姿、歡樂又熱鬧的世界觀。預告透露小丑女與小丑分手，這讓小丑女的人生頓失重心，跟一般女生失戀一樣大剪短髮。同時她發現高譚市裡幾位超狂女團也和她一樣想要尋求內心真正的解放及正義。 電影釋出4張全新海報。（華納兄弟提供） 電影釋出4張全新海報。（華納兄弟提供） 電影釋出4張全新海報。（華納兄弟提供） 此時高譚市著名的犯罪首腦「黑面具」將其魔掌伸向黑金絲雀、女獵手、芮妮蒙托亞與小丑女，為了活下去，小丑女試圖說服超狂女團讓自己加入她們的「猛禽小隊」。 電影預計於2020年春節上映。 (中時 ) #小丑女 #猛禽小隊：小丑女大解放 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 邱澤不哭！張鈞甯送性感照撩帝寶男 搞曖昧變現7百萬 - 娛樂 張庭、林瑞陽奢豪行徑再曝光 網友驚原來為這.... - 娛樂 旺中跳船不挺韓？王又正「凍未條」回擊了 - 娛樂 《如懿傳》慧貴妃突傳婚訊！義大利閃嫁大17歲哈佛CEO - 娛樂 懶理錦榮恢單 蔡依林「等下去你家」分享爆笑真相 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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