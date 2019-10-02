蔡英文總統的論文雖已開放民眾至國家圖書館閱覽，但近2個月來，仍被許多獨立的專家學者檢視，發現不少疑點。就有網友分析，過往總統府祕書長被外界批評，許多綠委護航，但這次論文案，卻完全不見挺英綠委、議員、縣市首長護航，極為反常。更直呼是全案最大盲點。

追蹤蔡論文許久的資深媒體人彭文正，台大教受賀德芬、美國俄亥俄州立大學數學博士劉重義、旅美學者林環強，皆多次質疑論文和博士學位真實性，實因總統府公布的論文和LSE圖書館相差甚大，且沒有論文口委簽名、論文比較有多處重疊，種種疑點，都有諸多疑雲。

呂秀蓮30日開記者會認為，蔡英文拿出的這份論文只是草稿，不可能是原始論文，蔡提出的4份博士證書格式太過草率。呂秀蓮並質疑，蔡無論對私菸案還是「論文門」都欠缺當機立斷的能力，要選民思考這樣的人是否適合作下一任中華民國台灣總統。

網友今也在批踢踢論壇PO文稱，平時若是一件很有爭議的事件，只要是自己人被罵、被批評、被質疑，民進黨立委議員們早就出來幫腔，或一起開聯合記者會來幫忙反擊了。

原PO強調，「看看大菊被暗酸肥滋滋的時候，馬上一堆立委議員出來幫忙罵歧視女性。

這次都直接指名道姓的指控蔡英文的論文有問題，博士學歷作假了，卻不見平時最挺小英的立委、議員出面一起開個聯合記者會來反擊。還要等三個月才由總統府自己出來開記者會，還沒有任何立委坐在旁邊表達力挺，這對一向團結的民進黨團來說，怎麼看都非常的反常。

原PO也指出，之前曾傳出，所謂的LSE校友會發表的挺小英聲明稿上面，也沒有校友願意幫忙簽名背書，母校LSE畢業的系所，也未曾開過記者會幫忙背書。但在論文門事件上卻都不約而同的選擇沉默。原PO最後不禁反問，「請問英粉們看清楚、想明白了嗎？」

(中時電子報)