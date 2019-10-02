雲林縣動植物防疫所本月起將針對流浪狗出沒熱點再推捕捉絕育，術後原地野放，圖為台灣之心動保協會到古坑鄉協助犬貓絕育。（資料照片／周麗蘭攝）

斗六市五月間傳出江厝里有群聚狗接連咬傷民眾，雲林縣動植物防疫所精準捕捉後進行安樂死，卻遭愛狗人士批評。防疫所10月起推動流浪狗「TNVR」（誘捕、絕育、注射疫苗、回置），目前正透過各鄉鎮市清潔隊協助，找到流浪狗熱點進行絕育。

防疫所指出，五月間斗六市江厝里通報流浪狗再度追咬傷民眾，在受傷者精準指認下捕捉，後續依據「動物保護法」及「獸醫師法」進行處置。

防疫所表示，該里是流浪果出沒熱點之一，前後已10多人被咬傷，持有臺大雲林分院、成大斗六分院的診斷證明書為證，今年一月到四月又頻傳咬傷人，依據動保法第十二條第六款規定，3隻狗進行人道處理。

為抑制流浪狗數量遽增，防疫所本月起針對流浪狗出沒熱點再推捕捉絕育，術後原地野放。

防疫所表示，已行文20鄉鎮市公所清潔隊，請求提供熱點，同時需要村里長的配合，此舉不是為「減量出沒」，而是「減量繁殖」，有咬傷人紀錄的狗進行安置，其餘狗結紮原地野放，也是一種基因篩選作法。

防疫所說，流浪狗絕育政策以母狗最優先，一隻母狗一年可生10隻狗兒計算，絕育10隻母流浪犬就可阻止100隻小狗誕生，最好是母狗、公狗一起絕育，目標是10月到年底絕育600隻。

(中時 )