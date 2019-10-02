市府工務處回應，鋼構拱橋震幅比較大，橋樑去年已完成檢測，安全沒有問題。（議員林旻勳／許家寧基隆傳真）

議員林旻勳（中）、連恩典（右）向工務處人員反映市民對橋身安全憂慮。（議員林旻勳／許家寧基隆傳真）

橫跨基隆河的暖江橋，每天都有上百輛砂石車進出附近廢土場，基隆市議員林旻勳指出，砂石車行經時橋身劇烈搖晃，感覺就像在坐「蹺蹺板」，工務處雖拍胸脯保證，不過南方澳大橋塌陷後，憂心橋樑恐不勘長期輾壓，會勘要求市府提出監測數據，讓市民放心。

宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，漁民疑載送大量消波塊，造成橋身負荷太大，議員林旻勳、連恩典2日邀工務處到場會勘，林說，每天幾百台20、30噸滿載棄土的砂石車自源遠路左轉暖江橋到月眉棄土場，除大車強行左轉爭道，橋身安全也讓人擔憂。

連恩典表示，民眾在橋上停等紅燈時，只要砂石車經過，橋身震盪幅度非常大，坐在車上都會晃，感覺就像在坐翹翹板。工務處說明暖江橋改建啟用僅4年，一天能承載240台砂石車，且去年才完成橋樑檢測，因鋼構拱橋震幅比較大，但安全保證沒問題。

工務處指出，暖江橋設計載重單向159公噸，雙向318公噸，足以承載現行車流量，公路橋樑振幅設計規範最大為7公分，暖江橋設計值為5.5公分，符合規範，但對於議員詢問橋身實際震幅數據？因檢測作業並未對震幅進行監測，所以沒有數據。

連、林認為這種說法難以服眾，要求提出限重、耐震檢測相關資訊釋疑。針對議員對於耐震上的疑慮，市府每年都會編列預算並發包檢測基隆河各座橋樑安全，明年也會從500萬增編到2000萬，針對有安全顧慮的橋樑進行補強，維護人車安全。

(中時 )