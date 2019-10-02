嘉義市啟用數位學生證，家長及議員們樂見校園智慧化。（廖素慧攝）

嘉義市政府教育處推行數位學生證，由2所國小先試辦發行1700張，學生「嗶」一聲刷卡上下學，也可以借書，也能當悠遊卡使用搭公車、台鐵、捷運，到便利商店小額付費，2日由市長黃敏惠啟用體驗刷證的便利。

黃敏惠表示，數位學生證有多功能、多用途，以原本的市民卡結合數位科技，讓孩子跟家長互動，孩子上學打卡，家長可以透過手機APP掌握孩子到校訊息，學校也可用App發送群組化校園公告的訊息，數位學生證還可以借書、當悠遊卡使用，十分好用。

黃敏惠說，當今是數位時代，這一代的孩子是「數位原住民」，嘉義市有9所教育部行動學習重點發展學校，是全國比例最高的縣市，市府建置智慧校園，引領孩子有足夠的素養邁向未來世界。

教育處長林立生說，數位學生證現有「學生到校刷卡資訊推播」、「校園公告訊息推播」、「學校圖書室借閱圖書」、「電子票證」等4大功能，為保護學生個資，只有姓名，沒有照片，108學年度由嘉北國小發行約1500張、精忠國小約200張，簡訊通知、APP雙軌並行，簡訊每通收費1元，APP免費，試辦2個月期間由市府補助簡訊費用，預計明年全面推行至國中小。

教育處教育網路中心主任蔣冠倫說，目前數位學生證的行動App開發完成近9成，近期將上架，提供家長用手機下載與安裝，未來將繼續擴充學生成績查詢、午餐公告、增加放學資訊推播等功能。

(中時 )