搶雙十連假國旅商機，白蘭氏健康博物館推出優惠壽星活動，凡是10月壽星來到白蘭氏健康博物館即可獲得獨享好禮。同時4天連假更祭出以白蘭氏旗下明星商品創意變化的限量料理，包括「蜆精海鮮pasta」、「養蔘枸杞紅棗茶」以及「蜆精排骨粥」等，提供民眾品嚐舌尖奇「雞」，期能藉此吸引民眾。

此外，白蘭氏健康博物館並特別邀請到總統級布袋戲—「敘舊布袋戲團」推出親子共賞的限定表演，邀請親子一同來免費體驗，凡上台參與體驗布袋戲表演，更可獲贈劇團限定版小禮物，以獨創的互動方式，讓全家大小回味無窮。

今年國慶連假活動，白蘭氏健康博物館主打台灣文化，首度邀請到總統級布袋戲「敘舊布袋戲團」帶來適合全家大小共賞的”弄獅”戲碼，同慶雙十。「敘舊布袋戲團」是台灣首家布袋戲文創餐館， 經典的「台灣布袋戲饗宴」是外交部經常安排各國政要欣賞的重點演出，更因邦交國元首曾在台多次觀賞而有「總統級布袋戲」美譽。

逢節慶即推出創意料理的白蘭氏健康博物館，繼中秋美味的「?精咖哩綠豆椪」、「蜆精香草布丁」大獲好評，這次更結合白蘭氏「?精」、「蜆精」、「養蔘飲」等三大明星商品，推出包括「蜆精海鮮pasta」、「養蔘枸杞紅棗茶」以及「?精排骨粥」等精彩料理，每天限時限量幫民眾健康充值。

除了雙十國慶，十月底更有小朋友萬分期待的萬聖節，為回饋到訪白蘭氏健康博物館的遊客，凡是十月份生日的壽星或憑身份證件有GHOST英文代號者（限二選一），即贈金盞花葉黃素精華飲1瓶，此外，十月每個週末凡12以下兒童入館，還可獲得萬聖節精緻造型氣球，讓光輝十月，周周都能來白蘭氏健康博物館找樂子。

(工商 )