失業勞工子女差額補助新制上路，新北市勞工局提醒，108學年度第1學期起，獲勞動部「失業勞工子女就學補助」的新北市失業者，可再向新北市勞工局申請「失業勞工子女生活扶助」差額補助，就讀私立大專院校的失業勞工子女，補助金額最高3萬5800元，尚未通過勞動部核准補助的民眾應於10月14日前向勞動部提出申請。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，配合勞動部提高失業勞工子女就學補助金額，新北市已修正「失業勞工子女生活扶助補助要點」，調整補助金額，改採差額補助，未來依「全國軍公教員工待遇支給要點」子女教育補助標準。

失業勞工子女就讀私立大專院校者，勞動部補助2萬4000元後，新北市再補助1萬1800元；就讀公立大專院校者，因勞動部補助金額與軍公教人員子女教育補助相同，將不再提供差額補助。

勞工局表示，勞動部失業子女就學補助申請將於10月14日截止，提醒申請人應於期限內辦理，持勞動部審核結果通知單影本者，僅須再填具申請書、領據及金融機構證明，即可向勞工局申請差額補助。

此外，首次生活扶助補助預定於12月底公告申請期間，每年上、下學期各辦理1次；設籍新北市4個月以上，子女就讀國內私立大專校院，且通過勞動部核准補助的非自願離職失業勞工，失業期間達1個月以上並經核付失業給付者，可於明年1月提出申請。

相關簡章及申請書於12月底前可至新北市政府行政大樓1樓東西側服務台、勞工局、各區公所及新北市境內辦理失業認定之公立就業服務站免費索取，或至勞工局「新北勞動雲網站」下載。

(中時 )