苗栗育達科大助理教授劉千鳳〔右三〕獲得教育部「ODF-CNS15251 推動競賽」全國第3名，校長黃榮鵬〔左三〕特別接見嘉勉。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

教育部為鼓勵大專校院教師使用ODF開放文件格式軟體，作為教育應用工具，特舉辦「全國大專校院 ODF-CNS15251 推動競賽」苗栗育達科大物聯網工程與應用學程助理教授劉千鳳獲得第三名，讓全校師生與有榮焉。

這項競賽是由教育部指導中華民國大專校院資訊服務協會(ISAC)規劃執行，共有全國52位教師參賽，經歷多位專業評審的初審與決審，劉千鳳老師自眾多參賽教師中脫穎而出，榮獲第三名的佳績。

據悉，政府推動ODF-CNS15251文件標準格式為行政院重要政策之一，期能扎根基礎教育與學研領域，營造友善文件流通環境，落實文件以ODF文件格式流通保存。

育達科大配合政府及教育部政策，自105年起參與ODF推動工作，從學校網站、學校電腦、資訊系統、電子公文等陸續加入推動項目。並於108年配合鼓勵大專校院教師使用ODF開放文件格式軟體作為教育應用工具，同時鼓勵學生繳交作業以ODF開放文件格式為主，以扎根基礎教育與學研領域。

劉千鳳老師表示，配合教育部及學校推動ODF開放文件流通，不但精心設計ODF格式教材，並且在課堂中積極指導學生使用編輯ODF文件。此次動員物聯網學程及資管系所有參與課程的學生，投入ODF格式文件製作及編修，以豐碩之成果參與競賽。

為嘉勉劉千鳳努力，育達科大校長黃榮鵬特別接見劉千鳳老師，並肯定讓ODF扎根基礎教育與學研領域，營造本校友善文件流通環境。

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