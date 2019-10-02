招聯會8月31日公告「大學參採學習歷程項目內容草案」，要求大學勾選參採高中「校定必修和多元選修」課程所對應的18個學群，時代力量立委鄭秀玲認為，把多元選修和大學申請入學連結，將造成高中生「青春從彩色變黑白」。

教育部高教司朱俊彰表示，大學校系在申請入學看考生高中修課狀況，行之有年，但過去有家長認為，如果大學校系能更明確的表示出他們選才看重哪些修課紀錄，那將更有利於學生準備。因此，招聯會才會要求大學勾選參採高中「校定必修和多元選修」課程所對應的18個學群。

朱俊彰說，考生如果沒有修大學校系勾選高中相對應的學群科目，也是可以申請這個大學校系，譬如用相關的社團活動經驗來取代。他舉自己為例，大學時讀政治系，應徵教育部高教司工作時，也被問「你讀政治系，為何想做教育行政」，他回「因為我對教育行政有興趣」，最後還是被錄取了。

招聯會執行秘書戴念華表示，有關於大學個人申請入學招生各校系學習歷程核心資料中的修課紀錄選項中的（校定必修及多元選修）與學群是否脫勾，目前招聯會還在蒐集意見階段，會在諮詢會議與常委會中建議會納入討論方案，進行更深入的討論，等到大家討論後有具體共識，才會向外界報告，而時間會在11月底定版的時候。

(中時 )