馬來西亞沙巴(Sabah)野生動物園在上周發現了一頭瀕臨滅絕的婆羅洲侏儒象(Borneo pygmy elephant)被綁在樹上旁邊則是湍流的河流，已經死亡多時。牠全身有嚴重的槍傷，預估最少被開了70槍，象牙也遭拔，據當地警方表示，這頭小象被如此殘忍殺害的原因就為了那對象牙。

據《馬來郵報》報導，有一野生動保人員在上週看見一則臉書，圖片正是這頭小象被繩索綁住，並趴坐在河岸邊的慘況。沙巴野生動物局總監奧古斯丁(Augustine Tuuga)表示，警方約莫在10點30分趕到現場，當時他們看見這頭小象的遺體以坐姿孤伶伶地在岸邊。當他們想辦法將小象的遺體帶回驗屍後，他們發現小象身前慘遭人開70槍，牠的象牙也遭拔除，這起殘忍的虐殺案引起馬來西亞官員的關注。

事實上，因為盜獵者殺害，以及人類增加耕地等影響，導致婆羅洲的侏儒象數目大幅減少，目前已剩下約1,500頭。雖然侏儒象受到馬來西亞法律保護，若被發現盜獵瀕危的小型象，將被處以監禁或繳交巨額罰款。不過從去年開始至今發了的一連串獵殺事件，卻沒有任何人遭逮。

(中時電子報)