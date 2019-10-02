▲南開科大學務處生活輔導組長李泰和主持服務學習課程說明會。（楊樹煌攝）

▲南開科大服務學習課程輔導老師賴世琪向學生解說課程計畫的內容。（楊樹煌攝）

服務學習教學方式已蔚為風潮，南開科技大學今2日舉辦「服務學習課程」說明會，鼓勵校內服務性社團及四技一年級服務股長，以服務學習經驗，結合服務學習課程，透過客製化方案，舉辦鄰近社區、高中職及偏遠地區國中小學策略聯盟關懷點，推動校外服務學習，期能提升並落實服務學習的成效。

服務學習課程說明會由學務處生活輔導組長李泰和及輔導老師賴世琪主持，共有校內服務性社團社員及四技一年級服務股長120人參加。

學務處生活輔導組長李泰和表示，希望透過這項計畫，鼓勵辦理服務學習經驗豐富的服務性社團與班級，結合服務學習相關課程客製化方式，輔導鄰近高中職、偏遠地區國中小學，協助規劃設計服務學習融入相關課程，發展與落實推動服務學習。

賴世琪指出，每個學生都是社會公民，盼能引導學生關心社區及培養公民意識，進而以實際行動服務社區，促進社區營造與發展，並參與服務活動意願，擴大服務學習參與層面，讓服務學習更具行動力。

(中時 )