到底多久沒性生活，就算是無性夫妻？以及男性與另一半愛愛時間越長，越能證明自己勇猛嗎？台灣心向性健康管理中心的性健康管理師曾寶瑩表示，1年內，性愛次數低於10次以下，彼此沒有親密互動，就是屬於無性夫妻。且在愛愛的重頭戲中能「連續動作」約2～5分鐘，就足夠讓雙方感到愉悅。

曾寶瑩老師在節目《什麼道理？》中指出，無性夫妻通常是指約1年內，性愛次數低於10次以下的伴侶，意旨低於這數字，夫妻間會較容易為性事爭吵，積怨在心底，導致婚姻不和諧。但夫妻間若是會拿性開玩笑，或是有肢體上親密互動，即使沒有真的愛愛，也都算是有性生活。

曾寶瑩說道，也可能是一個月做10次，其他11個月都「停機」，但只要兩人有感到愉悅就沒問題。主持人于美人則追問「那一次愛愛要多久？」，曾表示，除了個人體力問題以外，前戲、後戲都不算，只看「連續動作」約2～5分鐘，就能滿足雙方性愉悅。同時提醒「交流」過程的品質比持久更重要。

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(中時電子報)