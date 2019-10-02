生態意識抬頭！台中市政府水利局推動水利工程，解決淹水問題，更要全力維護自然棲地，日前舉辦生態教育課程，邀請工程人員與會，專家並以南山截水溝第三期工程為例；建議在河道內規劃動物坡道設施，讓大肚山野生動物白鼻心與穿山甲受到妥善保護，對此水利局也將研議推動，為環境盡一份心力。

水利局日前舉辦生態檢核教育及宣導活動，邀請觀察家生態顧問公司研究員鄭暐、技術經理林笈克，以及台灣生態學會理事王豫煌等專家擔任講師，針對生態檢核作業分享許多實際案例，並進行主題分享與討論，讓與會人員獲益良多。

林笈克老師在課程中以南山截水溝第三期工程為例，建議未來工程啟動後，可在河道規劃動物坡道等縱、橫向連結設施，讓周邊的大肚山野生動物群，如白鼻心、穿山甲等棲地影響降到最低；南屯區流傳已久的穿山甲傳統文化，也可作為生態教育的一環，藉由工程發揮大肚山麓水源、綠地等藍綠帶的生態效益。

水利局強調，河川工程除解決淹水問題，更應該盡力維護自然生態及棲地，未來將持續舉辦相關課程，在兼顧工程品質與生態永續下，減輕公共工程對環境造成的負面影響。

(中時 )