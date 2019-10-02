國、民兩黨的總統人選已就位，剩下親民黨與時代力量仍握有總統入門券，備受關注。前立法院長王金平今天表示，若上天需要他來承擔，自然會安排一條路給他，「上週這條路漸顯露」；現在有三條路，若親民黨主席宋楚瑜要選，他祝福，另外就是給他選，再者就是推郭選，但郭已多次向他表達無意參選。

王金平下午應文湖扶輪社之邀發表演講，開放在場社員提問，有人直接詢問王是否要選總統，王金平說，「有就有欸」，他時常在講「參選到底」，但大家又會問他又沒獲到黨的提名，重提原本自己決心要參與初選，後來覺得不要落入陷阱，「所以郭董都被大家笑，我都知道要跳走，你自己不跳走，演變成現況」。

王金平說，初選結束，現在剩下兩條路，首先是連署登記，當時已經有20萬份連署，他也有資格，但考慮到沒必要製造更大的困擾，不過，也不用提前作最後結論，因而就「參選到底」，上天若需要他來承擔責任，自然會安排一條路給他走，「上週這條路好像漸漸顯露出來」，但他現在不能說任何話。

王金平分析，目前只剩下親民黨與時代力量握有總統大選門票，時代力量要不要推是他們的事，「他們不可能推薦我，我也不會自我推薦」，談到由親民黨推薦成為總統提名人，至今都認為順其自然。

王金平指出，如果宋楚瑜要選，他祝福，之後再繼續看，蓋子還沒掀起來，裡面是什麼還不知道，要等到最後。話鋒一轉， 王說，「若親民黨要把門票給我，自己就盡力而為，若不給我，就是上天不讓我選」，不用承擔責任反而清閒，不用去強求，就順其自然。

王金平認為，這張票現在有三個方向，首先宋楚瑜出來選，其次是給我選，再者是給郭董，但郭已多次跟他說絕對不選，郭會不會回心轉意不知道，目前不離這三個方向，看未來發展。

(中時 )