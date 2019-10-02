童瑤今傳在義大利結婚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

34歲大陸女星童瑤有「小章子怡」封號，去年她在《如懿傳》中飾演反派「慧貴妃」一角，雖作風狠毒卻無心機，反而引來不少影迷喜歡。今(2日)網上傳出童瑤與大她17歲的男友王冉在義大利閃婚，現場照曝光，可見童瑤穿著白紗站在男友身邊，陸媒求證童瑤公司，對方也證實童瑤確實結婚了。

童瑤過去曾和張國立兒子張默交往，後來疑因爭風吃醋鬧分手，童瑤之後傳出新戀情，和大她17歲的富商王冉被拍到約會，但當事人沒回應。據《新浪娛樂》報導，童瑤和王冉愛情長跑十多年，今傳出開花結果，兩人在義大利舉行婚禮，閃婚消息已獲得童瑤工作人員證實。

據悉，王冉今年約51歲，是某家投資公司的CEO，是從哈佛大學畢業的高材生，有錢又有才華，可謂人生勝利組，而對於童瑤婚訊，網友驚訝表示：「大這麼多」、「很喜歡童瑤啊，別人的生活我們只能祝福」、「晞月高二姐幸福啊」、「緩緩打出一個？」。

(中時電子報)